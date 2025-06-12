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Коттеджи в Doxato Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Ано Кефалари, Греция
Коттедж 5 комнат
Ано Кефалари, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной кла…
$207,386
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Doxato Municipal Unit, Греция

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