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Виллы в Diavata, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Delta Municipality, Греция
Вилла
Delta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$399,010
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Параметры недвижимости в Diavata, Греция

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