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Коттеджи в Diavata, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Delta Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delta Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$403,251
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Diavata, Греция

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