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Виллы в Demotike Enoteta Ypates, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Лутра-Ипатис, Греция
Вилла
Лутра-Ипатис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 365 м²
Этаж 1/4
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$408,130
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Параметры недвижимости в Demotike Enoteta Ypates, Греция

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