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Жильё в Demotike Enoteta Ypates, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
Число комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$373,660
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Demotike Enoteta Ypates, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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