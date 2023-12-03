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Коммерческая недвижимость в Муниципальная единица Тиви, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Sarandi, Греция
Коммерческая 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Sarandi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 114 кв.м в центральной Греции. Бизнес состоит из 2-ух квартир. Одн…
€95,000
в месяц
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Grekodom Development
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