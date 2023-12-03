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Жильё в Муниципальная единица Тиви, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с холодильником, с furnishings в Municipality of Thiva, Греция
Коттедж 3 спальни с холодильником, с furnishings
Municipality of Thiva, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
€220,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципальная единица Тиви, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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