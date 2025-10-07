Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Demotike Enoteta Thespieon
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Demotike Enoteta Thespieon, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$409,654
Коттедж 1 комната в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$497,437
