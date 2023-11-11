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Земельные участки в Муниципальная единица Платеи, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Thiva, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Thiva, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится на первой линии берега Коринфского залива, в Порто Гермено Порто Гермено с…
€2,50 млн
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