Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Demotike Enoteta Ioanniton
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Demotike Enoteta Ioanniton, Греция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT) в Ioannina Municipality, Греция
Hotel For Sale, Ioannina, 1,496 sq.m., €1,950,000 (EXCLUSIVE ASSIGNMENT)
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 19
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 496 м²
Количество этажей 3
Отель на продажу в Иоаннине, городе с постоянно растущим туристическим потоком и экономическ…
$2,27 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти