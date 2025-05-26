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Таунхаусы с видом на горы в Arachova Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Kalybia Libadiou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kalybia Libadiou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$198,311
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Arachova Municipal Unit, Греция

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