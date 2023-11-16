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Таунхаусы в Муниципальная единица Араховиса, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Арахова, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€277,000

Параметры недвижимости в Муниципальная единица Араховиса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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