Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Arachova Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Arachova Municipal Unit, Греция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Арахова, Греция
Таунхаус
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$224,335
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Arachova Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти