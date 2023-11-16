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Земельные участки в Муниципальная единица Араховиса, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в Арахова, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2470 кв.м. в центральной Греции. Имеет великолепный вид…
€150,000
Realting.com
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