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Коммерческая недвижимость в Муниципальная единица Араховиса, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Арахова, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Арахова, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в курортном месте Арахова, всего в двух часах …
€7,88 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Хижины Ливади, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Хижины Ливади, Греция
Комнаты 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу здание, расположенное в районе Арахова, недалеко от Парнаса. Здание со…
€820,000
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