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Земельные участки в Муниципальная единица Антикира, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Святой Исидор, Греция
Земельные участки 1 комната у моря
Святой Исидор, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Цена по запросу
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