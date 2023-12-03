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Жильё в Муниципалитет Стилида, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Стилис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стилис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Стилида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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