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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Парос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Piso Livadi, Греция
Коммерческая 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Piso Livadi, Греция
Комнаты 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 400 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на го…
€950,000
Realting.com
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