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Отели в Муниципалитет Лерос, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vromolithos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vromolithos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
€1,55 млн
в месяц
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Grekodom Development
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