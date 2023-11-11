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Земельные участки в Муниципалитет Липси, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Липси, Греция
Земельные участки
Липси, Греция
Площадь 2 392 м²
Ссылка: 1136 - Продается земельный участок Липси 2392 кв.м. ПОДХОДИТ ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ ДЛЯ Эр…
€200,000
Realting.com
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