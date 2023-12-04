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Коттеджи в Муниципалитет Лагада, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 спален с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Лагада, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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