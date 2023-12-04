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Квартиры в Муниципалитет Лагада, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Analipsi, Греция
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Analipsi, Греция
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 34 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€115,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Лагада, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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