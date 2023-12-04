Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Лагада

Жильё в Муниципалитет Лагада, Греция

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Analipsi, Греция
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Analipsi, Греция
Квартира 1 спальня
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 34 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€115,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€150,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Лагада, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Лагада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Лагада, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти