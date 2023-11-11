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Производственные здания в Муниципалитет Корфу, Греция

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1 объект найдено
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
Realting.com
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