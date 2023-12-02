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Коттеджи в Муниципалитет Кеа, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Кеа, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Кеа, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 4 ех коттеджей на одном из красивейших Кикладских ост…
€300,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кеа, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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