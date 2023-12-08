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Коттеджи в Муниципалитет Астипалеа, Греция

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Астипалея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
€267,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Астипалея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
€267,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Астипалея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
€267,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Астипалеа, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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