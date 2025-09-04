Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Коринфия
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на море

Квартиры-студии с видом на море в периферийной единице Коринфия, Греция

Студия 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Студия 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
Это уникальная возможность приобрести современный и комфортный дом в районе с высоким спросо…
$112,985
