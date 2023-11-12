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Земельные участки в периферийная единица Коринфия, Греция

59 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 365 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории подв…
€270,000
Земельные участки 1 комната в Porto Germeno, Греция
Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Perigiali, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kariotika, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,90 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Присоска, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Присоска, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€3,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Площадь 7 069 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7069 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€650,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nerantza, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nerantza, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€75,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Sikyona, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sikyona, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в зерно, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 782 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На тер…
€120,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€128,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. в Лутраки. На территории строение, подведена …
€136,500
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€440,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в пригороде Лутраки. С участка открывается прекрасный вид на море
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
€850,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Перахора, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Перахора, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3941 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€380,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€390,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27500 кв.м. в Лутраки.Земельный участок состоит из 15га…
€204,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5423 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia Sotira, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, по…
€292,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участ…
€11,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9950 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в форма, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
форма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€300,000
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