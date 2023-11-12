ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Земельные участки
периферийная единица Коринфия
Земельные участки в периферийная единица Коринфия, Греция
Очистить
59 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 365 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории подв…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
1
1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€370,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
1
1 400 м²
1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,90 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Присоска, Греция
1
3 700 м²
1
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€3,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айи-Теодори, Греция
1
7 069 м²
1
Продается земельный участок площадью 7069 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€650,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nerantza, Греция
1
2 000 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sikyona, Греция
1
420 м²
1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
зерно, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 782 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На тер…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€128,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pisia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. в Лутраки. На территории строение, подведена …
€136,500
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Перахора, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€440,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки. С участка открывается прекрасный вид на море
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
€850,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3941 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€380,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€390,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 27500 кв.м. в Лутраки.Земельный участок состоит из 15га…
€204,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5423 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, по…
€292,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участ…
€11,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9950 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€850,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
форма, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€300,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL