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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Коринфия, Греция

коммерческая недвижимость
31
отели
9
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3 объекта найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden в Асос, Греция
Другое 9 спален с AirConditioning, с Solar water system, с Back yard Garden
Асос, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 270 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 Bedrooms,…
€360,000
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Другое 16 спален со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 760 м²
Vrachati residential complex 760sq.m. on a plot of 1000 sq.m. in excellent condition, 2 leve…
€1,30 млн
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