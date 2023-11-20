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Виллы в Коринф, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
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Вилла 1 комната с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
€3,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,75 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Коринф, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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