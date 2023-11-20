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Земельные участки в Коринф, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Porto Germeno, Греция
Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым ест возможность построит 240 + 40 кв.м расположен в районе Врахати
€125,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kato Assos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок в которым есть возможность построит 240 кв.м расположен в районе Врахати В наличие и…
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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