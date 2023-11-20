Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Коринф
  5. Гостиницы, отели

Отели в Коринф, Греция

коммерческая недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти