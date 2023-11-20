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Коммерческая недвижимость в Коринф, Греция

3 объекта найдено
Другое рядом с метро в Municipality of Corinth, Греция
Другое рядом с метро
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 105 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 105 Sq.m., Grou…
€80,000
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Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в корона, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
корона, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
€1,89 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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