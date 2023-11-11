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Продажа офисных помещений в Корфу, Греция

коммерческая недвижимость
119
отели
71
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1 объект найдено
Офис в Agios Pantaleimonas, Греция
Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
Площадь 366 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
Realting.com
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