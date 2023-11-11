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Жильё в Commune de Gonie, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€70,000

Параметры недвижимости в Commune de Gonie, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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