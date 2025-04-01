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Виллы в Хрисуполис, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с видом на город в Хрисуполис, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на город
Хрисуполис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м в пригороде Кавалы. Подвал состоит из одной клад…
$368,791
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