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Коммерческая недвижимость в Хрисуполис, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neos Xerias, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neos Xerias, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
€400,000
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Grekodom Development
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