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Виллы в Chortiatis, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
Realting.com
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