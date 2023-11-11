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Таунхаусы в Chortiatis, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€270,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€260,000
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