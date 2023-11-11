Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Chortiatis

Земельные участки в Chortiatis, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1741 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Салониках. Район: Хортятис
€200,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7420 m2, Код. 1-812, 95.000 €
€95,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 10000 m2, Код. 1-80, 40.000 €
€40,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 3200 m2, Код. 1-81, 9.000 €
€9,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 220 m2, Код. 1-79, 60.000 €
€60,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2200 m2, Код. 1-231, 50.000 €
€50,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1000 m2, Код. 1-634, 100.000 €
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1698 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€210,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12100 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1434 кв.м. в Салониках. На территории с во…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€70,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода
€95,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7400 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€100,000
Realting.com
Перейти