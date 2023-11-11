Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Chortiatis
  5. Коттеджи

Коттеджи в Chortiatis, Греция

Коттедж В архив
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€435,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Chortiatis, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Chortiatis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€355,000
Realting.com
Перейти