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Квартиры в Chortiatis, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 1-й этаж, …
€114,000
Realting.com
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