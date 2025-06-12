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Отели в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 460 м² в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Отель 1 460 м²
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 22
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 460 м²
Этаж 3/1
Продается отель площадью 1460 кв.м в пригороде города Салоники. Отель расположен на 3уровнях…
$2,51 млн
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Grekodom Development
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