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Виллы в Хористях, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Хористи, Греция
Вилла
Хористи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -1/2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
$330,608
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