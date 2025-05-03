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Жильё в Хористях, Греция

1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Хористи, Греция
Коттедж 7 комнат
Хористи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
$324,089
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Grekodom Development
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