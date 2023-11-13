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Земельные участки в Chora, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Epano Kampos, Греция
Земельные участки
Epano Kampos, Греция
Площадь 500 м²
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
€60,000
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