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Виллы в Chloi, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Chloi, Греция
Вилла
Chloi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$307,808
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