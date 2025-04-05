Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Chloi
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Chloi, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Chloi, Греция
Коттедж 7 комнат
Chloi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$284,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов