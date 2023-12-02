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Коммерческая недвижимость в Chloi, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Chloi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Chloi, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 407 м²
Количество этажей 1
Продается семи этажное здание в историческом районе шубного городка Касторья. Здание состоит…
€1,20 млн
в месяц
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