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Виллы в периферийной единице Хиос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Врондадос, Греция
Вилла 3 комнаты
Врондадос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание спокойствия и удобства в этой потрясающей вилле с 2 спальнями на…
$274,992
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в периферийной единице Хиос, Греция

Недорогая
Элитная
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