Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ханья
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Ханье, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Chania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом в центре Ханьи — идеальная возможность для инвестиций!В самом центре города Ха…
$149,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ханье, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти